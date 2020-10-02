"الإبراشي": دراسة بريطانية تؤكد أن قطر توفر راتبًا لحفيد حسن البنا المتهم بالتحرش

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:50 ص
حفيد حسن البنا
حفيد حسن البنا
كساب أحمد
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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن دراسة بريطانية كشفت عن حجم الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية، وقال: "وقطر بتوفر راتب شهري وتمويل لطارق رمضان اللي اتهم بأكثر من قضية تحرش جنسي مع أكثر من فتاة وسيدة، وعملنا لقاء مع أحد الفتيات الضحايا، وهو حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة، وكمان تولوا عبئ الدفاع عنه".

وأضاف خلال برنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدراسة كانت وضحت أن التوسع الكبير للوجود التركي عبر شبكة الإخوان العالمية أدى لضخ المزيد من الأموال، وأن في العقد الماضي فقد، حظيت شبكة الإخوان بدعم مالي كبير من قطر، وأن في 138 مشروعا في جميع أنحاء أوروبا مرتبطة بالتنظيم المتطرف".

وقال: "الدراسة دي زادت أهميتها لأنها دراسة بريطانية، لأن بريطانيا هي المقر الدائم والملاذ لكل الجماعات الإسلامية المتطرفة، دون أن تتمكن أي دولة من المطالبة بهؤلاء المتطرفين"

ويرصد "الفجر"، دلائل سقوط ونهاية جماعة الإخوان الإرهابية بعد أزماتها الداخلية وفشل مسرحية التظاهرات.

أزمات داخلية
تشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلفًا لمحمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.

وتشتد الخلافات الداخلية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.

كما تسبب فقدانهم، محمود عزت أحد أهم أذرع الجماعة التنظيمية، المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، يشهد تنظيم الإخوان حالة من التشتت والانهيار.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.

فشل مسرحية التظاهرات 
وحينما دعت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى خروج الشعب في تظاهرات، دحض الشعب تحركاتها الخبيثة، لهدم أمن واستقرار البلاد.

وحينها تصدر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، للسخرية من جماعات الإرهاب وقوى الشر.

وكان المقاول الفاشل محمد على، صدره الإخوان للدعوة إلى النزول، اليوم الأحد، حيث توقع نزول 5 ملايين مصرى إلى الشوارع خلال التظاهرات، ليتفاجئ برد فعل الشعب المصري العريق، الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومسيرته التنموية.

وبعدها، تداولت تقارير صحفية، بشأن ملاحقة القضاء الإسباني المقاول الأجير محمد علي، جراء اتهامه بتهريب أكياس مليئة بالأموال من مصر إلى إسبانيا.



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