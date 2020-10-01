غرناطة يبلغ دور المجموعات بالدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه

نجح فريق غرناطة الإسباني اليوم الخميس، في تحقيق مفاجأة وإنجاز غير مسبوق في مسيرته بالتأهل إلى دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مالمو في السويد 3-1، ليشارك في بطولة أوروبية للمرة الأولى .





تقدم الفريق الإسباني على ملعب سويدبنك مالمو، بعد مرور نصف ساعة عبر الفنزويلي داروين ماتشيس، وتعادل أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بواسطة النرويجي جو إنجي برجيت.





وفي الشوط الثاني تفوق غرناطة بشكل واضح وعاد للتقدم عبر أنطونيو بويرتاس بعد مرور ربع ساعة، قبل أن يختتم الفنزويلي يانخيل إيريرا الثلاثية بهدف قبل النهاية بخمس دقائق.



