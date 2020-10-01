عاجل.. اتحاد الكرة يحيل واقعة فرجاني ساسي للجنة الانضباط

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:36 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بشاي
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قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة واقعة طرد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى لجنة الانضباط.

وكان فرجاني ساسي قد تعرض للطرد في لقاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وجاء قرار الجبلاية بإحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط بسبب حجم الخطأ الذي وقع من جانب فرجاني ساسي واعتدائه على الحكم.

وينتظر مسئولو الجبلاية تقرير أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري اليوم قبل اتخاذ القرار النهائي ضد فرجاني ساسي.

وكان فرجاني قد تعدى على حكم المباراة في لقاء اليوم وقام بإزالة السماعة من أذنه بعد تعرضه للطرد.



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