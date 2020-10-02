الإبراشي" عن واقعة الكمامات الفوتوشوب: "عايز يلبس الناس العمة"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
واقعة الكمامات
واقعة الكمامات
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على وضع كمامة فوتوشوب على وجه سكرتير العام لمحافظة بني سويف: "عايز يلبس الناس العمة، عايز يخضع المواطنين ويضللهم، وهذا نموذج للمسؤول الغير مسؤول" 

وشدد "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى"، مساء الخميس، على ضرورة حساب المسؤول عن هذه الحيلة، معقبًا: "مين العبقري الذي ذهب ذهنه للقيام بهذه الحيلة، عايز يشتري فضيحه قيام بجولة من غير الكمامة بكمامة فوتوشوب، لما يفكر المسؤول بهذه الطريقة، فقول على الدنيا السلام، هذا المسؤول يجب أن يحاسب، الاعتذار ليس كافيًا".

هذا، وقررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 9 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بمنطقة المنتزه، قبل طرحها في الأسواق للجمهور، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بحيازة كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 9 آلاف و250 كمامة، منتج نهائي، دون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من مستلزمات التصنيع تشمل 30 بكرة قماش، أزرق اللون، غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر.

وألقي القبض على المدير المسئول عن المصنع، لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجاري، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث، واخطرت النيابة التحقيقات.

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