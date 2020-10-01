نتيجة وفرة الإمدادات.. انخفاض أسعار النفط بنحو 5%

سجلت أسعار النفط، انخفاضاً اليوم الخميس بنحو خمسة في المئة، وسط وفرة الإمدادات وقلة الطلب، إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي 5.5 في المئة إلى 38 دولاراً، كما تراجع خام برنت 4.9 في المئة إلى 40.25 دولاراً.

فيما أصيبت أسعار النفط بتراجع جديد في أول تعاملات شهر أكتوبر اليوم الخميس، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة وسط آمال إقرار صفقة التحفيز الأمريكية والتي من شأن أن تدعم الاقتصاد وبالتالي يرتفع الطلب العالمي على الخام.

لكن تراجعت الأسعار مع استمرار مخاوف الطلب بسبب تزايد إصابات الوباء الأمر الذي يهدد بالمزيد من إجراءات الإغلاق.

كما كشف مسح لوكالة "رويترز" ارتفاع إنتاج النفط من الدول الأعضاء في أوبك بنحو 160 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.





وكانت أسعار الخام ارتفعت بالأمس بعد الكشف عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 5.9 بالمائة إلى 37.81 دولار للبرميل.