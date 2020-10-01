أخصائية نفسية: الرجل يفضل الزوجة المطيعة لهذه الأسباب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت دينا عبدالله الأخصائية النفسية، إن الرجل يفضل اختيار الفتاة المتحركة والمطيعة لتنفذ مطالبة وتلبية احتياجاته المختلفة.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يجب على الرجل احتواء زوجته ولا يتكاسل في معرفة الأشياء التي تغضبها وضرورة معالجتها بشكل سريع تجنبا لحدوث أزمة ومن ثم تتفاقم الأمور ومن المتوقع عدم القدرة أو السيطرة على المشكلة.

أضافت، الأحتواء من طرف دون آخر يسمى أنانية لذلك يجب أن يكون الأحتواء من الطرفين الزوج والزوجة، لافتا أن الزوجة أصبحت تعمل مثل الرجل فبالتالي تواجه نفس ضغوط العمل التي يواجهها الرجل سواء في الشارع أو في عمله.

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