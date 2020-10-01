محمد موسى: محاولة اغتصاب طفلتين في المحلة "موضوع مقرف"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علّق الإعلامي محمد موسى على واقعة محاولة مُسن في المحلة الكبرى باختطاف طفلتين واغتصابهما بين الزراعات، قائلا "دا موضوع يخلي كل واحد فينا يحس بالقرف إن في وسطنا بتحاول تعمل كده بالشكل دا والراجل دا لازم يتعاقب عشان يكون عبرة لكل واحد بيعمل حاجة وحشة في بناتنا".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الأهالي تمكنوا من ضبط مُسن مقيم بقرية بلقينا مركز المحلة، بعدما استدرج طفلتين وسط الزراعات وحاول اغتصابهما.

وكانت البداية عندما شاهدت سيدة مشهدا أصابها بصدمة لمُسن يصطحب طفلتين وسط الزراعات، فاستغاثت بالخفير الخاص بالمنطقة، وتجمع السكان وانقضوا على المتهم، وتم ضبطه بعد قيامه بخلع ملابسه وشروعه في اغتصاب الطفلة الأولى.

ولقنه السكان الغاضبون علقة ساخنة، وتبين أن الطفلتين ابنتي حارس عقار، حيث استدرجهما المتهم وذهب بهما إلى أرض زراعية، وتم إحضار والد الطفلتين واصطحابه والمتهم والطفلتين بمعرفة أفراد الشرطة للقسم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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