فرنسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الخميس، بنحو 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

 

وزادت حالات الإصابة بواقع 13970 ليرتفع مجملها إلى 577505، وهو ما يزيد على 12845 التي سجلتها الأربعاء ودون مستوى قياسي بلغ 16096 يوم الخميس الماضي.

 

وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 32019 بعد تسجيل 63 حالة جديدة.

 

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتيرة موجة التفشي الأولى وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,357 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,549 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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