أسعار النفط تسجل أدنى مستوى في أسبوعين بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.









وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة وسط آمال إقرار صفقة التحفيز الأمريكية والتي من شأنها أن تدعم الاقتصاد وبالتالي يرتفع الطلب العالمي على الخام.





لكن تراجعت الأسعار مع استمرار مخاوف الطلب بسبب تزايد إصابات الوباء الأمر الذي يهدد بالمزيد من إجراءات الإغلاق.





كما كشف مسح لوكالة "رويترز" ارتفاع إنتاج النفط من الدول الأعضاء في أوبك بنحو 160 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 3.7 بالمائة إلى 38.72 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر الماضي.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 3.2 بالمائة إلى 40.95 دولار للبرميل.