المشدد 10 سنوات لـ"إمام وخطيب" هتك عرض طفلة في البساتين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:36 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس بمعاقبة امام وخطيب بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد وامانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم محمد.ا، امام وخطيب بهتك عرض الطفلة آيتن.ع والتي لم تبلغ من العمر اثني عشرة سنة ميلادية بغير قوة او تهديد مستغلا حداثة سنها وبرائتها بان قام بتقبيلها من فمها واستطالت يده مواطن عفتها حال كونه احد المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها وقد ارتكبت تلك الواقعة داخل احد دور العبادة.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال والد الطفلة، عاطف محمد بان زوجته اخبرته بان كريمته قررت لها قيام المتهم بالتعدي عليها اثناء تحفيظه اياها القرآن الكريم بالمسجد محل عمل المتهم بان قام بتقبيلها واستطالت يده لمواطن عفتها وانه قام بمشاهدة كاميرات مراقبة بمحل الواقعة وتبين له صحة ما قررته كريمته قاصدا هتك عرضها.

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