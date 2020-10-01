شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

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عقب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار سحب مستحضر "بون كيدي" من الصيدليات، قائلًا: " هذا المستحضر عبارة عن كريم خاص لعلاج حساسية الجلد للأطفال الذي يعانون من الالتهابات بسبب الحفاضات، والشركة المنتجة لهذا المستحضر مجهولة".



وتابع "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الشركة المجهولة قامت بصناعة كم كبير من هذا المستحضر في مكان مجهول، ووضعت عليه رقم تسجيل غير معروف، مشيرًا إلى أنه الدولة رصدت هذا المنتج المغشوش، وأبلغت هيئة الدواء التي قامت بالتأكد من هذا الدواء مغشوش، وغير مدرج في وزارة الصحة.



ولفت إلى أن هيئة الدواء أصدرت بيانًا لجميع المستشفيات والصيدليات بضرورة سحب هذا الدواء، وهذا إجراء متبع من هيئة الدواء المنوط بها سلامة المستحضرات والأدوية الموجود في المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات.



وأعلنت هيئة الدواء المصرية، عن أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية، نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهولا.



وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.



ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية جاء بناء على الإفادة المقدمه من المصنع المذكور فى إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذى نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.



وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.



وأنه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.



ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.