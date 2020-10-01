تعرف على مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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أسدل الستار عن قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الكروي الجديد 2020/2021، والتي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية، والتي شهدت مواجهات نارية.


حيث شهدت القرعة مواجهات نارية تجمع بين فريقي برشلونة ويوفنتوس في المجموعة السابعة، ولقاء الكبار بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.


وضمت مجموعة بوروسيا دورتموند المجموعة السادسة
زينيت سان بطرسبرج بطل الدوري الروسي على رأس المجموعة، بوروسيا دورتموند، لاتسيو الإيطالى، وكلوب بروج البلجيكى.

ومن المقرر أن تقام مباريات بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

مواعيد مباريات بروسيا في دوري أبطال أوروبا:

الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 أكتوبر.
الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 أكتوبر.
الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 نوفمبر.
الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 نوفمبر.
للجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 ديسمبر.
الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 ديسمبر.


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