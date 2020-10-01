في شوط البطاقات الملونة.. الزمالك يتفوق على المصري بهدف "علاء"

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك ونظيره المصري بتقدم الأول بهدف دون رد في المواجهة التي تجمعهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري.





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وحازم إمام ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .





وشهدت المباراة بداية سريعة من المصري وبكرة طولية تصل لمحمود وادي ويلعبها رأسية ينقذها أبوجبل لركنية تمر عرضية وبعدها تصل لأبوجبل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بعرضية من عبدالله جمعة يشتتها الدفاع بعدها ينحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة من جانب الفريقين .





ويحاول الزمالك بكرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء شتتها حسن علي مدافع المصري بعيدا عن المنطقة .





وينطلق المصري بكرة عرضية من كريم العراقي إلى محمود وادي على القائم البعيد سددها في الزاوية اليسرى، لكن محمود حمدي الونش شتتها من على خط المرمى ويتصدى لها أبوجبل في الدقيقة 12 من عمر المباراة.





ويمر كاسونجو بكرة من الجانب الأيمن ويمررها عرضية ترتطم بيد المدافع ويعود الحكم أمين عمر لتقنية الفيديو التي تؤكد اللمسة ويعلن احتساب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة ويتصدى لها محمود علاء ليودعها قوية في وسط المرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





ويكثف المصري من محاولاته ويحصل على ركلة حرة في وسط الملعب على إسلام جابر بعدها هجمة بورسعيدية لكن الحكم يحتسب تسلل على فريد شوقي لاعب المصري.





وينطلق الزمالك من جديد عن طريق الجبهة اليمنى النشيطة والتي ينزل بها كاسونجو أكثر من مرة ويمرر الكرة إلى يوسف اوباما الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو سددها قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع المصري ومرت بجانب القائم الأيمن ركنية للزمالك مررها بن شرقي عرضية لكنها مرت بدون خطورة في الدقيقة 24 من عمر المباراة .





وتعود الكرة لتنحصر في وسط الملعب ومحاولة بورسعيدية جديدة وهجمة على منطقة الزمالك وترتطم الكرة بجسد محمود علاء ويحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه يعود لتقنية الفيديو ليلغي قراره ويستأنف اللعب من جديد في الدقيقة 27 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك مجدد وكرة عرضية من زيزو من الجانب الأيمن يتصدى لها حارس المصري فيما يلجأ لاعبو المصري للتدخل بقوة لإيقاف الكرة في وسط الملعب بعدها يطلق الحكم صافرته لإيقاف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من لاعبي الفريقين في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





ويعود اللعب ليستأنف بمحاولة هجومية للزمالك عن طريق حازم إمام تمر عرضية لكنها بدون خطورة .





ويواصل لاعبو المصري الاعتماد على القوة والخشونة في الالتحامات ومن كرة في وسط الملعب يتعرض ساسي للإعاقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب ليعترض اللاعب التونسي ويطالب بركلة حرة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء بعدها يستمر الاعتراض ويطرد اللاعب التونسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





ويكثف المصري من محاولاته مستغلا النقص العددي للزمالك وتسديدة قوية من ايميكا لاعب المصري من مسافة بعيدة يتصدى لها ابو جبل بثبات بعدها محاولة بكرة طولية لكنها تسلل على الفريق البورسعيدي في الدقيقة 38 من عمر المباراة .





وينطلق كاسونجو في دفاعات المصري ويحاول المرور من مدافعين لكن يقطعها دفاع المصري وتنتهي الخطورة بعدها تمريرة بينية تصل بكاسونجو في موقف إنفراد بالحارس الذي تألق وخرج من المنطقة ليشتتها بقدمه في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





ويحاول المصري بهجمة خاطفة وعرضية من الجانب الأيسر يسددها طقطق بقوة لكن يتصدى لها بصعوبة أبوجبل ويخرجها لركنية بعدها يحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول .





ويحاول حازم إمام إرسال عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع بعدها كرة طولية داخل منطقة الجزاء يشارك بها زيزو ليتعرض للإعاقة ويحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها محمود علاء يسددها أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لكنها ترتطم بالقائم وتخرج بعيدا عن المرمى لتضيع فرصة تعزيز النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .



