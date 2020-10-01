"وزارة القوى العاملة" تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020 استمرار صرف منحة الـ500 جنيه لنهاية 2020

قامت وزارة القوى العاملة، بمناشدة جميع المواطنين بسرعة إستكمال “المعلومات الشخصية”، لكل فرد من الذين تنطبق عليهم قواعد التقديم في المنحة المقدرة من “الوزارة”، وهي حوالي خمسمائة جنيه مصري، وقت عملت الوزارة على تسهيل الأمر على المواطنين فجعلت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي جعلته “الوزارة”، منصة رسمية لجميع المواطنين، وذلك بعد الدعم التقني من جانب “وزارة الاتصالات”، لكي يستمر هذا الموقع الخدمي في عمله على مدار 24 الساعة









كيفية تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة 2020 وزارة القوى العاملة





أولا عليك الدخول إلى موقع الوزارة.

قم باختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر “الموقع”، ثم النقر على التسجيل.

ثم قم بالضغط على كلمة “التقديم”

ثم قم بكتابة البيانات والمعلومات الشخصية، متمثلة في الاسم الخاص بالمتقدم “رباعي” بدقة ثم التأكد من صحة البيانات

بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي للشخص ورقم الهاتف “المحمول” الشخصي

وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة إرسال الموجودة في أسفل الاستمارة الخاصة بتقديم المواطنين على منحة الـ500 جنيه

كتابة النوع، سواء أكان (ذكر أو أنثى).

كتابة الحالة الاجتماعية، سواء أكان أعزب أو متزوج.

ثم كتابة تاريخ الميلاد للشخص، المكون من: اليوم- الشهر- وسنة الميلاد.

بعد ذلك قم بكتابة اسم محافظة للفرد من القائمة المتوفرة.

ثم بعد ذلك كتابة نوع المؤهل الدراسي الذي وصل إليه المتقدم.

كتابة موقف الشخص من العمل في الوقت الذي تمر به البلاد الآن.

كتابة جهة العمل الحالية إن وجدت

رابط استمارة التقديم في العمالة الغير منتظمة