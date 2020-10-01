تمثال نفرتوم عمره 2500 عام من اكتشاف سقارة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:27 م
التمثال
التمثال
حسام زيدان
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كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت.

وأوضح وزيري أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثه أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق ١١ متر بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه يوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير.

صنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالاحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعة إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الاسرة 26 .

انتظروا الإعلان عن المزيد من المفاجئات والأسرار يوم الإعلان عن الكشف الأثري.

جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الاسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما.

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