يستعيد الإرث المصري في تربية الخيول.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "مرابط مصر"

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يحظى مشروع "مرابط مصر" باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بدراسته بشكل دقيق، تمهيدا للدخول فى المراحل التنفيذية.



ويأتى المشروع فى إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع "مرابط مصر":



- "مرابط مصر" هو مشروع عالمى، يقام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال إحياء وإعادة تطوير وتأهيل مزرعة الزهراء للخيول، التى تتبع وزارة الزراعة.



- يهدف المشروع إلى استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر فى مجال الخيول.



- تعتبر السلالة المصرية من أقيم وأثمن سلالات الخيول العربية الأصيلة.



- وتحصل الخيول المصرية على جوائز متقدمة على مستوى العالم.



- ويضم مشروع "مرابط مصر" كل ما له صلة بأنشطة الخيل على مستوى العالم، سواء التربية، والإنتاج، والبيع بالمزاد.



- كما يضم المشروع أيضا أنشطة سياحية، من فنادق 7 نجوم.



- ويضم المشروع مضمارا عالميا لسباق الخيل، والرياضات المختلفة والمتنوعة المصاحبة للخيل، ومدارس الفروسية



- ويقام المشروع على مساحة كبيرة تقدر بنحو 1500 فدان.



- وجه الرئيس السيسى بدراسة المشروع بشكل دقيق تمهيدا للدخول فى المراحل التنفيذية.



- سيكون المشروع أكبر مساحة خضراء فى منطقة الشرق الأوسط.



- للمشروع مردود اقتصادى، وسياحى، وثقافى، إلى جانب أنه يستعيد ما كانت تتميز به مصر فى مجال الخيول بشكل كبير.



- للمشروع عوائد استرايجية أخرى مثل: توفير فرص العمل، وامتلاك التكنولوجيا، وتغيير الانطباع، وهى أهداف استراتيجية خارج نطاق المردود الاقتصادى والاستثمارى، عندما تتحقق فإنها تصب فى مصالح الدولة سواء داخليا أو خارجيا.



- ويقام المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، نظرا لتجاربه الناجحة، وإدارته الجيدة.



- كما سيقام المشروع بمعايير عالمية، اعتمادا على الخبرة العالمية العريقة فى هذا المجال.



- وتقع محطة الزهراء، التى وجه الرئيس السيسى بإحيائها وإعادة تطويرها وتأهيلها، فى منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.



- وتعتبر محطة الزهراء أقدم محطات الخيول فى العالم.



- تم إنشاء المحطة لتربية الخيول العربية الأصيلة في عام 1908، ثم في عام 1928، تم شراء أرضها في عين شمس للتوسع فى الحفاظ على أنساب الخيول العربية.



- تستضيف المحطة مهرجان الخيول العربية الأصيلة، الذى يقام فى شهر نوفمبر من كل عام.



- تشرف المحطة على 12 ألف مزرعة خيول، تضم نحو 15 الف حصان.



- محطة الزهراء هى المنوطة بمنح شهادة الميلاد للحصان العربى الأصيل.



- تضم المحطة 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والصقلاوي.



- كما تضم المحطة 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا، أمس الأربعاء، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان، مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وحمدى سليمان، وطارق سليمان، رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة فى مجال تربية وإنتاج الخيل العربى المصرى.



تناول الاجتماع استعراض جهود الدولة فى استعادة الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.



واطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمى "مرابط مصر"، لتربية وإنتاج الخيل العربى المصرى الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.



ووجه الرئيس بإجراء الدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر"، لما له من قيمة مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع، بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.



كما وجه الرئيس بدراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التى باتت تمتلكها مصر مؤخرا، من شبكة طرق، ومحاور، ومطارات، وموانئ، وإمدادات طاقة، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع، من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة فى هذا المجال.