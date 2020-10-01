طه إسماعيل: اختيار موسيماني للأهلي قرار مميز

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
أكد رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي، طه إسماعيل، أن قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتعيين بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق الأحمر قرار صائب.



وخلال مقابلة لإذاعة "أون سبورت" قال إسماعيل: "اختيار موسيماني قرار مميز، فهو ليس بغريب عن الأجواء في مصر ويعلم كل مراحل تطور النادي الأهلي خلال السنوات الماضية".



وتابع: "موسيماني تقابل مع الأهلي كثيرا في السنوات الأخيرة ومنتخب مصر، كما لديه خبرة كبيرة في القارة الأفريقية".


وأكمل: "دوري أبطال أفريقيا ليس مقياسا لتقييم موسيماني، ولكن عليه الاجتهاد بالوصول للفريق إلى أفضل شكل، خلال مواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي".


وأضاف: "موسيماني يعتمد على أكثر من طريقة لعب، وهو قادر على تجهيز الأهلي فنيا بشكل مميز، خلال المرحلة المقبلة".


وأنهى حديثه قائلاً: "التعاقد مع موسيماني لمدة موسمين أمر جيد، وذلك حتى تكون لديه مساحة كبيرة بالعمل وتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، كما هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى ترتيبات من موسيماني مثل ملف الأجانب بالأهلي والمعارين".

أخبار تهمك

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ 41 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ أقل من ساعة

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ ساعة و 15 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟