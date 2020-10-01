طه إسماعيل: اختيار موسيماني للأهلي قرار مميز

أكد رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي، طه إسماعيل، أن قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتعيين بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق الأحمر قرار صائب.













وخلال مقابلة لإذاعة "أون سبورت" قال إسماعيل: "اختيار موسيماني قرار مميز، فهو ليس بغريب عن الأجواء في مصر ويعلم كل مراحل تطور النادي الأهلي خلال السنوات الماضية".













وتابع: "موسيماني تقابل مع الأهلي كثيرا في السنوات الأخيرة ومنتخب مصر، كما لديه خبرة كبيرة في القارة الأفريقية".









وأكمل: "دوري أبطال أفريقيا ليس مقياسا لتقييم موسيماني، ولكن عليه الاجتهاد بالوصول للفريق إلى أفضل شكل، خلال مواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي".









وأضاف: "موسيماني يعتمد على أكثر من طريقة لعب، وهو قادر على تجهيز الأهلي فنيا بشكل مميز، خلال المرحلة المقبلة".









وأنهى حديثه قائلاً: "التعاقد مع موسيماني لمدة موسمين أمر جيد، وذلك حتى تكون لديه مساحة كبيرة بالعمل وتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، كما هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى ترتيبات من موسيماني مثل ملف الأجانب بالأهلي والمعارين".