هانز فليك افضل مدرب في أوروبا

توج هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل مدير فني في أوروبا للموسم المنصرم 2019 / 2020.





وأعلن الإتحاد الأوروبي عن جملة من الجوائز في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة السويسرية جنيف وشهد سحب قرعة دوري المجموعات للتشامبيونزليج.





وتمكن فليك من الحصول على الجائزة بعد منافسة قوية مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي ومدرب لايبزج الألماني جوليان ناجلسمان.





يُذكر أن فليك قاد العملاق البافاري للحصول على خمسة ألقاب دفعة واحدة للموسم الجاري وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني بالإضافة إلى لقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني.



