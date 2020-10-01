مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:00 م
أحمد عصام
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أجريت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ قليل في جنيف خلف الأبواب المغلقة، حيث أسفرت القرعة عن بعض المواجهات النارية.
وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي :-
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبورج - لوكوموتيف موسكو.
المجموعة الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر - بوروسيا مونشنجلادباخ.
المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - اولمبياكوس - أولمبيك مارسيليا.
المجموعة الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميدتيلاند الدنماركي.
المجموعة الخامسة: إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار الروسي - ستاد رين.
المجموعة السادسة: زينيت - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج.
المجموعة السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فيرينتسفاروشي المجري.
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - باشاك شهير.
يذكر أن بايرن ميونخ هو بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.