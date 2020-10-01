مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

أجريت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ قليل في جنيف خلف الأبواب المغلقة، حيث أسفرت القرعة عن بعض المواجهات النارية.









وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي :-





المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبورج - لوكوموتيف موسكو.









المجموعة الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر - بوروسيا مونشنجلادباخ.









المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - اولمبياكوس - أولمبيك مارسيليا.









المجموعة الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميدتيلاند الدنماركي.









المجموعة الخامسة: إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار الروسي - ستاد رين.









المجموعة السادسة: زينيت - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج.









المجموعة السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فيرينتسفاروشي المجري.









المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - باشاك شهير.









يذكر أن بايرن ميونخ هو بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.