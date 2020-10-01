مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أجريت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ قليل في جنيف خلف الأبواب المغلقة، حيث أسفرت القرعة عن بعض المواجهات النارية. 


وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي :-

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبورج - لوكوموتيف موسكو. 


المجموعة الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر - بوروسيا مونشنجلادباخ. 


المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - اولمبياكوس - أولمبيك مارسيليا.  


المجموعة الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميدتيلاند الدنماركي. 


المجموعة الخامسة: إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار الروسي - ستاد رين. 


المجموعة السادسة: زينيت - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج. 


المجموعة السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فيرينتسفاروشي المجري. 


المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - باشاك شهير. 


يذكر أن بايرن ميونخ هو بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

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