اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:43 م
بطولة الاتحاد لرماية أسلحة
بطولة الاتحاد لرماية أسلحة
الفجر السعودي
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اختتمت منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار لفئة الممتاز التي انطلقت الأحد الماضي في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، اليوم الخميس.

 

وتمكن الرامي مسفر العماري من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بـ ( 624.7 ) نقطة، محققاً رقماً جديداً في منافسات البندقية ضغط الهواء، وكاسراً الرقم السابق المسجل في هذه الفئة بالمملكة.

 

وحل ثانيًا الرامي حسين الحربي ونال الميدالية الفضية بـ ( 617.5 ) نقطة، وبالمركز الثالث الرامي فايز العنزي بـ ( 611.4 ) نقطة محققاً الميدالية البرونزية.

 

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية بـ ( 581 ) نقطة ، وجاء الرامي محمد العمري بالمركز الثاني وحقق الميدالية الفضية بـ (577 ) نقطة ، وفي المركز الثالث الرامي سفر الدوسري بـ ( 571 ) نقطة وحصل على البرونزية.

 

وتوج الفائزين بالبطولة مدير معهد تدريب الرماية، بمدينة التدريب بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود النقيب عبدالله المجادعة.

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