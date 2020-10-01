تعيين محمد عبدالله رئسًا تنفيذيًا لـ "فودافون مصر"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:42 م
محمد عبدالله
محمد عبدالله
أحمد الشيخ
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أعلنت فودافون اليوم عن تغيير في قيادة الشركة في مصر، ليتم تعيين محمد عبدالله رئيساً تنفيذياً للشركة خلفا لألكسندر فرومان-كورتيل الذي يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020 . 

 

انضم محمد عبد الله إلى فودافون مصر في عام 1998، وتقلد مناصب تنفيذية عديدة فى القطاع التجاري في فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات و أخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد ، وساهم محمد عبد الله في تحقيق نموًا متسارعًا لفودافون لتحافظ على ريادتها في السوق المصري على مدار سنوات ، من حيث الإيرادات والحصة السوقية ، وقاد محمد عبد الله منظومة التحول الرقمي فى فودافون مصر بنجاح.

 

وصرح الرئيس التنفيذي القادم لفودافون مصر - محمد عبد الله – قائلا :" أنظر بكل فخر واعتزاز لمشواري المهني مع فودافون مصر ،بداية من شركة محمول جديدة فى السوق المصري عام 98 إلى أن أصبحنا الشبكة الأولى فى مصر ورائدة سوق المحمول والاتصالات ، فودافون مصر بالنسبة لي تمثل حياة مليئة بالنجاحات وقصص التفوق وثقافة وبيئة عمل فريدة من نوعها.

وتابع: " إنه شرف لى أن أتولى قيادة الشبكة الاولى فى مصر والشركة الأنجح فى مجال الاتصالات ، محاطا بأفضل كوادر عمل مصرية وبمساعدة زملائي وشركائي فى النجاح " .

وأضاف محمد عبد الله معلقا عن اولوياته فى الفترة القادمة :" مصر تشهد تغييرات وتطورات فى مجال التحول الرقمي من شأنها إحداث تغيير كبير فى حياة المصريين وتشارك فودافون بقوة عن طريق مشاريع قومية هامة مثل التأمين الصحي الشامل ،" فودافون ستكون دائما فى قلب هذا التغيير مقدمة كل الدعم لكافة القطاعات لتحقيق التحول الرقمى فى مصر و رؤية 2030.

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