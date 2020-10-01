378 % ارتفاعا بالقيمة السوقية للأسهم السعودية في 9 أشهر

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عند مستوى 8299.08 نقطة، مرتفعا 207.32 نقطة 2.56%، مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الـ9 أشهر الأولى 2020، 9,130.19 مليار ريال أي ما يعادل (2,434.72 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 378.41% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 2020، 1,354.45 مليار ريال أي ما يعادل (361.19 مليار دولار أمريكي)، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 109.15% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 2020، 52.36 مليار سـهم مقابل 24.80 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 111.12%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى 2020م، فقد بلغ 47.13 مليون صفقة مقابل 19.95 مليون صفقة تم تنفيذها خلال التسعة الأشهر الأولى 2019، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 136.31%.

مشتريات الأجانب في سبتمبر

بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم 427.5 مليون ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث اشترى الأجانب أسهما بقيمة 18.07 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 17.64 مليار ريال في الشهر نفسه.

وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم 3.66 مليار ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت قيمة المشتريات 14.40 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ10.74 مليار ريال في الشهر نفسه.