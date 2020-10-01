التعاون الدولي: "الأوروبي لإعادة الإعمار" يستثمر 50 مليون دولار بصندوق لوراكس2

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في صندوق لوراكس2 المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.





وأشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان، إلى أن الاستثمار الجديد يستهدف توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد للبنك الأوروبي يأتي ضمن إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز أطر الحوار والتعاون والوقوف على الأولويات التمويلية، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة .

وفي هذا السياق، قالت آن فوسيمالي، المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة فريق صناديق الأسهم: "يسعدنا دعم فريق محلي ومستقل مثل لوراكس. يساهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صندوق لوراكس 2 في تطوير الأسهم الخاصة في مصر ويساعد على توفير نمو رأسمالي طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة".

ويمثل هذا الاستثمار ثاني استثمار للبنك في صندوق أسهم خاصة يركز على مصر، حيث كان الاستثمار الأول له في "صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط" في 2016، ويعتبر التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم صندوق لوراكس2 أحد ثمار صندوقه المخصص للمنطقة خلال الأزمة.

ويركز البنك الأوروبي بشكل كبير على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وقع البنك مؤخرًا اتفاقيات بقيمة 850 مليون دولار مع البنوك المحلية المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأعمال التجارية.

جدير بالذكر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعاً في البلاد.