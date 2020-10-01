الصحة: تسجيل 493 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:53 م
كورونا السعودية
كورونا السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 493 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 335 ألفًا و97 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4794 حالة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 319 ألفًا و746 حالة، وذلك بعد تعافي 592 حالة جديدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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