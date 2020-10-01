وزير الخارجية المجري يؤكد اهتمام بلاده بشراء الغاز المصري فى شرق المتوسط

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:57 م
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة
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أكد وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، علي تناول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى، مؤكدا رفضه للآلية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة قائلا "هذا مرفوض لنا فنحن نرغب فى حل أزمة الهجرة".

وأوضح وزير خارجية المجر فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية سامح شكرى، أن سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الأوروبية تسبب مخاطر جديدة في انتقال موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، موضحا أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا صحيا في الوقت الحالي بالإضافة للتهديدات الثقافية.

وأشار وزير خارجية المجر، إلى أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها، مؤكدا أن بلاده أثبتت أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها في البر ومصر تمكنت من منع الهجرة غير الشرعية من البحر.

دعا وزير خارجية المجر الاتحاد الأوروبي، لدعم مصر بشكل أكبر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه لو لم تقدم مصر لإغلاق شواطئها فى المتوسط لوصل مئات الآلاف إلى أوروبا.

وشدد وزير خارجية المجر، أن بلاده مهتمة بشراء الغاز السائل فى المتوسط من مصر، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين تتقدم حيث بدأنا تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر باستثمار أكثر من مليار يورو، مشيرا إلى أن العربات المصنعة في المجر ستصل مصر فى ديسمبر المقبل.

وكشف وزير خارجية المجر، أن شركات مجرية زادت استثماراتها في مصر، موضحا أن بلاده لها دور في استثمارات الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان.

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