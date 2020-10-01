ويندي رينارد أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا للسيدات

نجحت ويندي رينارد مدافعه الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي للسيدات في الحصول على جائزة أفضل مدافعه في دوري أبطال أوروبا للسيدات عن الموسم المُنصرم 2019-2020.





وجاء تتويج ويندي بالجائزة بسبب المجهود الكبير الذي بذلته الموسم الماضي ساهمت في حصول فريقها على لقب التشامبيونزليج بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي فولفسبورج الألماني.





يأتي تتويج رينارد لتشارك صديقتها في الفريق سارة بوهدي التي حصلت على جائزة أفضل حارسه مرمى في دوري أبطال أوروبا للسيدات.



