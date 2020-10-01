بلاغ ضد وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته مرتضى منصور بالانتخابات

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قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته مرتضى منصور بالانتخابات.



وأوضح صبري في بداية بلاغه أن الإعلامي عبد الناصر زيدان ـ قد نشر عبر موقع اليوتيوب الإلكترونيّ فيديو على خلفية قيام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم ومساندة مرتضى منصور بانتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر والمحدد لإجراءها شهر أكتوبر الجاري.



فقد جاء بالفيديو سالف الذكر الآتي:ـ (نتكلم عن المال السياسي في الانتخابات ولكن عندما يكون المال السياسي هو مال الدولة فهذه كارثة كبيرة جدًا جدًا جدًا، وأنا هنا اتحدث معكم عن كارثة يعني كارثة بمعنى الكلمة وخليني هنا استدعي حاجات كثيرة جدًا الدولة بتذكرنا بيها أو القانون أنه لا يجوز لموظف عام أن يعطي أو يمنح أو يهب أو يهدي أي مرشح ميزة تفضله عن أي مرشح أخر، القانون جرم ذلك ولكن يبدوا أن الدكتور أشرف صبحي يسير عكس التيار، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والمرشح في ميت غمر استغل نفوذه كرئيس لنادي الزمالك وكمان كراجل بيخوف وزير الشباب والرياضة ومرشح في ميت غمر والدائرة مش عيزاه وخد 15 رئيس مركز شباب وراح بيهم للوزير والوزير أدى لكل واحد فيهم 15 ألف جنيه).



وأكد صبري أن ما سلف ذكره يشكل معه أركان جرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والرشوة الانتخابية.



وطالب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.