دروجبا يحصل على جائزة رئيس الإتحاد الأوروبي

تسلم النجم الإيفواري المُعتزل ديديه دروجبا أسطورة البلوز تشيلسي الإنجليزي جائزة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خاصةً أنه تم تصنيفه كقائد ورائد بسبب إلتزامه داخل الملعب وخارجه.





وجاء تتويج الفيل الإيفواري على هامش مراسم قرعة التشامبيونزليج التي تقام في العاصمة السويسرية.





وقال ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي في تصريحات متلفزة أن دروجبا بطل لملايين من جماهير وعشاق الساحة المستديرة.





يُذكر أن دروجبا نجح في التتويج رفقة تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا 2012 كما قاد منتخب بلاده للعب في بطولة كأس العالم.





وسبق دروجبا في الحصول على تلك الجائزة سير بوبي تشارلتون وإزيبيو وريومند كوبا ويوهان كرويف بالإضافة إلى ديفيد بيكهام وأخيراً كانتونا.



