دروجبا يحصل على جائزة رئيس الإتحاد الأوروبي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تسلم النجم الإيفواري المُعتزل ديديه دروجبا أسطورة البلوز تشيلسي الإنجليزي جائزة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خاصةً أنه تم تصنيفه كقائد ورائد بسبب إلتزامه داخل الملعب وخارجه.

وجاء تتويج الفيل الإيفواري على هامش مراسم قرعة التشامبيونزليج التي تقام في العاصمة السويسرية.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي في تصريحات متلفزة أن دروجبا بطل لملايين من جماهير وعشاق الساحة المستديرة.

يُذكر أن دروجبا نجح في التتويج رفقة تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا 2012 كما قاد منتخب بلاده للعب في بطولة كأس العالم.

وسبق دروجبا في الحصول على تلك الجائزة سير بوبي تشارلتون وإزيبيو وريومند كوبا ويوهان كرويف بالإضافة إلى ديفيد بيكهام وأخيراً كانتونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 19 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

دروجبا: محمد صلاح فخر إفريقيا سيصبح ملكا للعالم

ديفيد بيكهام يفوز بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي

أول تعليق من دروجبا بعد اعتزاله كرة القدم

دروجبا: أحلم بتولي "لامبارد" تدريب تشيلسي

دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي

دروجبا يكشف عن البديل الأمثل لتعويض هازارد في تشيلسي

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟