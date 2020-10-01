أياكس يحدد سعر هدف مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد التعاقد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو نجم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة Manchester Evening News البريطانية بأن مسئولي آياكس أبلغوا إدارة مانشستر يونايتد بأن سعر تاجليافيكو هو 23 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يحرص على تدعيم مركز الظهير الأيسر قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه لوك شو في هذا المركز.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن تاجليافيكو البالغ من العمر 28 عامًا يلعب في آياكس منذ عام 2018 وخاض مع الفريق الهولندي حتى الآن 101 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفاً وصنع 15 هدف آخرين.



