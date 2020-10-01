سارة بوهدي أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أوروبا للسيدات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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توجت الفرنسية سارة بوهدي حارسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي للسيدات بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم 2019 – 2020.

ونجحت الفرنسية في قيادة فريقها للحصول على لقب التشامبيونزليج الموسم الماضي وذلك بالفوز على فريق نادي فولفسبورج الألماني في المباراة النهائية.

بوهدي من مواليد السابع عشر من شهر أكتوبر للعام 1986 تدافع عن قميص منتخب بلادها منذ العام 2004 ونجحت في حصد الكثير من البطولات لناديها الفرنسي.

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