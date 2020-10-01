بالأحمر الأنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد
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شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت هنا بالصور بلوك جديد مرتدية باروكة وفستان باللون الأحمر مكشوف الظهر ، ووضعت روچ جرئ باللون الأحمر. 

ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها ، وعلقت رضوي الشربيني وكتبت : قمر ماشاء الله. 


والجدير ذكره أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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