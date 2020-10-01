منتخب الشباب يضم لاعبي الأهلي والزمالك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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انضم اليوم الثنائي العربي بدر لاعب خط وسط  النادي الاهلي وياسين مرعي لاعب خط وسط الزمالك الي معسكر منتخب الشباب  المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي .


وقرر ربيع ياسين المدير الفني مشاركة اللاعبان لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر  الحالي .


وكان الفريق قد تعادل في الأسبوع الماضي سلبيا أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

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