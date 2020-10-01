منتخب الشباب يضم لاعبي الأهلي والزمالك

انضم اليوم الثنائي العربي بدر لاعب خط وسط النادي الاهلي وياسين مرعي لاعب خط وسط الزمالك الي معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي .









وقرر ربيع ياسين المدير الفني مشاركة اللاعبان لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالي .









وكان الفريق قد تعادل في الأسبوع الماضي سلبيا أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.