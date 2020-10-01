نشرة حوادث الفجر: جنازة عسكرية للنقيب محمد علي والعثور على جثة مهندس بها 28 طعنة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:06 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

القضاء الإداري يؤجل طعن استبعاد 3 مرشحين بدائرة البساتين للغد

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من حمدي مبارك علي، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق كلًا من عيد عبد الرازق أحمد، وأحمد عبده مصطفي، وعلي عبد الونيس السواح، عن دائرة البساتين ودار السلام، للترشح لإنتخابات مجلس النواب لجلسة الغد الجمعة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"28 طعنة".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس بأكتوبر

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

مجازاة 5 أطباء وآخرين لإصدارهم تصاريح لأشخاص باعتبارهم من ذوي الإعاقة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة حكمها في اتهام ١١ مسئول بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام ٢٠١٤ في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

جنازة عسكرية لشهيد الواجب النقيب محمد علي مصباح بحضور قيادات الداخلية

أقيمت مراسم الجنازة العسكرية للشهيد الواجب الوطنى النقيب محمد على مصباح، ظهر اليوم الخميس، بمركز البدارى بمشاركة قيادات قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

المؤبد والعزل من الوظيفة لـ مأمور تحصيل لاختلاسه 181 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مأمور تحصيل بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وألزمته برد المبلغ المختلس وقدرة مائة وواحد وثمانون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعة جنيهات وتغريمة مبلغ مساوٍ للمبلغ المختلس ومصادرة الأوراق المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

أخبار تهمك

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 19 ساعة

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 18 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟