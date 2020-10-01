نشرة حوادث الفجر: جنازة عسكرية للنقيب محمد علي والعثور على جثة مهندس بها 28 طعنة
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:06 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.
القضاء الإداري يؤجل طعن استبعاد 3 مرشحين بدائرة البساتين للغد
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من حمدي مبارك علي، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق كلًا من عيد عبد الرازق أحمد، وأحمد عبده مصطفي، وعلي عبد الونيس السواح، عن دائرة البساتين ودار السلام، للترشح لإنتخابات مجلس النواب لجلسة الغد الجمعة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"28 طعنة".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس بأكتوبر
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
مجازاة 5 أطباء وآخرين لإصدارهم تصاريح لأشخاص باعتبارهم من ذوي الإعاقة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة حكمها في اتهام ١١ مسئول بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام ٢٠١٤ في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
جنازة عسكرية لشهيد الواجب النقيب محمد علي مصباح بحضور قيادات الداخلية
أقيمت مراسم الجنازة العسكرية للشهيد الواجب الوطنى النقيب محمد على مصباح، ظهر اليوم الخميس، بمركز البدارى بمشاركة قيادات قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
المؤبد والعزل من الوظيفة لـ مأمور تحصيل لاختلاسه 181 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مأمور تحصيل بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وألزمته برد المبلغ المختلس وقدرة مائة وواحد وثمانون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعة جنيهات وتغريمة مبلغ مساوٍ للمبلغ المختلس ومصادرة الأوراق المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
القضاء الإداري يؤجل طعن استبعاد 3 مرشحين بدائرة البساتين للغد
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من حمدي مبارك علي، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق كلًا من عيد عبد الرازق أحمد، وأحمد عبده مصطفي، وعلي عبد الونيس السواح، عن دائرة البساتين ودار السلام، للترشح لإنتخابات مجلس النواب لجلسة الغد الجمعة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"28 طعنة".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس بأكتوبر
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
مجازاة 5 أطباء وآخرين لإصدارهم تصاريح لأشخاص باعتبارهم من ذوي الإعاقة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة حكمها في اتهام ١١ مسئول بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام ٢٠١٤ في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
جنازة عسكرية لشهيد الواجب النقيب محمد علي مصباح بحضور قيادات الداخلية
أقيمت مراسم الجنازة العسكرية للشهيد الواجب الوطنى النقيب محمد على مصباح، ظهر اليوم الخميس، بمركز البدارى بمشاركة قيادات قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
المؤبد والعزل من الوظيفة لـ مأمور تحصيل لاختلاسه 181 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مأمور تحصيل بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وألزمته برد المبلغ المختلس وقدرة مائة وواحد وثمانون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعة جنيهات وتغريمة مبلغ مساوٍ للمبلغ المختلس ومصادرة الأوراق المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).