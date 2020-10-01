تعرف على التسعاء برحيل فايلر عن الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي، بشكل رسمي تولى المدرب الجنوب أفريقي، موسيماني مهام القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

موسيماني مديرًا فنيًا للنادي الأهلي
وفي سياق متصل يتولى موسيماني مهام تدريب الأحمر لمدة موسمين حيث سيحصل المدير الفني الجديد للأهلي، الجنوب أفريقي موسيماني، ومساعديه، على راتب مبلغ 120 ألف دولار شهريًا.

من جانبه يضم الجهاز المعاون، للمدرب الجنوب أفريقي، كلا من رولاني موكينا، مدربا عامًا، وكابيللو رانجوجا، مدربا للأحمال، موسى ماتيلبا، محلل أداء.

وفي نفس السياق قرر مجلس إدارة النادي الأهلي،الإبقاء على يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب مساعد.

التسعاء برحيل فايلر عن الأهلي
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي، التسعاء من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، برحيل المدرب السويسري رنيه فايلر، ممكن كانوا يملكون فرصة المشاركة الأساسية مع الأحمر.

1- مروان محسن
يقدم مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مستويات متراجعة في الفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك كان يشارك بصفة أساسية في تشكيل فايلر.
مروان محسن شارك في 25 لقاء مع فايلر في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل 5 أهداف فقط، بمعدل هدف كل خمسة مباريات.
المدرب الجنوب أفريقي يعتمد على لغة الأرقام والأداء، ولذا من الأرجح أن يأخذ المهاجم السنغالي أليو بادجي الدور الأساسي في تشكيل الأحمر.

2- محمد هاني
محمد هاني، الظهير الأيمن وقلب دفاع النادي الأهلي، كان مستواه لغزًا كبيرا مع المدرب السويسري رنيه فايلر.
جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت في أكثر من مناسبة جلوس الاعب على دكة البدلاء، بداعي أن مستواه لم يرتقى للفريق الأول.
فرصة محمد هاني قد تتلاشى، في حال استقدام ظهير أيمن، وبالتحديد رجب بكار الذي يفاوضه مسؤولو القلعة الحمراء، لضمه من بيراميدز.

3- محمد مجدي أفشة
تراجع مستوى صانع الألعاب محمد مجدي أفشة في مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأخيرة مع فايلر، دفع المدير الفني السابق لعدم الدفع به في التشكيل الأساسي.
فرصة رحيل فايلر وتراجع مستوى محمد مجدي أفشة قد تتيح الفرصة الحقيقية لصالح جمعة لحجز مكان أساسي في تشكيلة المارد الأحمر.

4- أحمد الشيخ
فايلر أعاد استكشاف أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة الأخيرة، بعدما كان الاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء.
الفرصة الحقيقية التي أعطاها فايلر لأحمد الشيخ في الفترة الأخيرة اصطدمت بنبأ تعاقد الأهلي مع المدرب موسيماني الذي طلب ضم لاعب صن داونز سيرينو، في الميركاتو الجاري، وهوا ما قد ينظر بعودة الشيخ لدكة البدلاء مرة أخرى أو رحيله في الانتقالات الصيفية.

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