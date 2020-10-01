"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم الأحد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي، في العاشرة من صباح الأحد القادم وحتى الأربعاء وذلك بمقر جامعة الأزهر بالدراسة.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، إن الاختبارات التحريرية للمسابقة هي بوابة الاختيار الأولى، ومن يجتازها سينتقل إلى المرحلة الثانية، حيث تمر هذه الاختبارات بمجموعة من المراحل المختلفة التي تقوم على معايير واضحة تضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.



