مدرب منتخب قطر يعلق على قرعة الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاف

يرى سانشيز مدرب منتخب قطر أن قرعة العنابي في بطولة اتحاد الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاف في العالم جاءت قوية وهو أمر نحتاجه لكسب الخبراتز





وقال سانشيز المتوج مع منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019، في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم: هذه المباريات ستكون مباريات تنافسية من الدرجة الأولى وهي ستكون تجربة جديدة للاعبين للمشاركة في مثل هذا النوع من البطولات القارية.





وعما إذا كان المنتخب الوطني القطري يعتبر بمثابة ضيف جديد وغير معروف لفرق الكونكاكاف، أوضح المدرب الإسباني: الأوضاع في الوقت الحالي تختلف تماماً، حيث أن الاجهزة الفنية لديها الامكانية لمتابعة الفرق واللاعبين، وبالتالي فإن الأمور ستكون مكشوفه للجميع من حيث تحليل أسلوب اللعب ومراقبة اللاعبين خلال المباريات السابقة وبالتالي لن تكون هناك افضلية لفريق على آخر.





وأردف بالقول: أعتقد بأننا فريق يسعى للتأقلم على كافة ظروف اللعب خلال المباريات، فأسلوب اللعب الحديث يتطلب من اللاعبين التأقلم على كافة الاوضاع والظروف التي يضعك الخصم خلالها.





وأضاف: الجميع يعلم بأن الفريق من الناحية العمرية لا يزال صغيراً وهو في طور النمو، وبالتأكيد فإن مثل هذه الخبرات المكتسبة من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات كبطولة الكأس الذهبية ستمنح اللاعبين خبرات إضافية.





وختم: سنخوض مباريات مع مدارس مختلفة ومتنوعة وتختلف كلياً عن الكرة الآسيوية، وهذا أمر مهم يعزز من خبرات اللاعبين على المستوى العالمي.



