"المركزي الفلبيني" يثبت معدل الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
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أبقى البنك المركزي الفلبيني على معدل الفائدة الرئيسية ثابتا للاجتماع الثاني على التوالي، في الوقت الذي يراقب فيه ما إذا كانت خطوات التخفيف السابقة يمكن أن تنتشل الاقتصاد من الركود.


وبحسب "الألمانية" ترك البنك المركزي الفلبيني معدل الفائدة الرئيسية عند 2.25 % اليوم، مما وافق توقعات 19 من أصل 20 محللا في استطلاع. وتوقع محلل منهم خفضا بنسبة ربع نقطة.


ويبذل البنك المركزي جهودا كبيرة لتعزيز الاقتصاد الذي من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 6.6 %. وخفض البنك معدل الفائدة الرئيسي بإجمالي 175 نقطة أساس في وقت سابق العام الجاري، كما خفف شروط الائتمان وغيره من إجراءات تعزيز السيولة فيما قيدت الحكومة إجراءات التحفيز المالي.

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