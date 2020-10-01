البطريرك الراعي يعزي بوفاة أمير الكويت





وتابع: انه رجل المصالحة والتقارب والحوار. وبالنسبة الى لبنان، لن ننسى كم أحبّ وطننا وشعبنا، وكيف حمل القضية اللبنانية على المستوى العربي والدولي بديبلوماسية حذقة ومخلصة، من اجل استقرار لبنان ووحدته."



​وأضاف غبطته: "إني باسم كنيستنا البطريركية المارونية، وجاليتنا المارونية واللبنانية في دولة الكويت الشقيق، نتقدّم من سموّ امير الكويت الجديد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، ومن الشعب الكويتي بأخلص عواطف التعازي راجين للراحل الكبير السعادة الأبدية في دار الخلود."



كما نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا تهنئ فيه سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتقلده منصب أمير البلاد وكان البيان كالآتى: يطيب لي أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.



تابع البيان: طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وأضاف: نصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها، ووقع البيان بأسم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

قدّم غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي تعازيه بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رسالة تعزية وجهها الى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير الكويت جاء فيها: "لقد آلمتنا وفاة صديق لبنان واللبنانيين امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.