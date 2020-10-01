سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار إدارة الأهلي، بتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، يعتبر ضربة معلم وقرار أكثر من رائع".

وتابع: "عملت مع موسيماني في الاستوديوهات التحليلية، وهو يمتلك فكرا ورؤية رائعة كما أن لديه خبرة كبيرة في القارة الأفريقية، وسيفيد الأهلي كثيراً في هذا التوقيت".

وتابع: "فايلر كان لابد أن يرحل، حيث كانت لديه العديد من السلبيات الفنية عقب استئناف النشاط بعد التوقف بسبب فيروس كورونا".



