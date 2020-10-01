سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار إدارة الأهلي، بتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

 

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، يعتبر ضربة معلم وقرار أكثر من رائع".

 

وتابع: "عملت مع موسيماني في الاستوديوهات التحليلية، وهو يمتلك فكرا ورؤية رائعة كما أن لديه خبرة كبيرة في القارة الأفريقية، وسيفيد الأهلي كثيراً في هذا التوقيت".

 

وتابع: "فايلر كان لابد أن يرحل، حيث كانت لديه العديد من السلبيات الفنية عقب استئناف النشاط بعد التوقف بسبب فيروس كورونا".

 


أخبار تهمك

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 10 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟