سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:28 م
الفجر الرياضي
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علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار إدارة الأهلي، بتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.
وقال سيف زاهر
في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، يعتبر ضربة
معلم وقرار أكثر من رائع".
وتابع: "عملت
مع موسيماني في الاستوديوهات التحليلية، وهو يمتلك فكرا ورؤية رائعة كما أن لديه
خبرة كبيرة في القارة الأفريقية، وسيفيد الأهلي كثيراً في هذا التوقيت".
وتابع: "فايلر
كان لابد أن يرحل، حيث كانت لديه العديد من السلبيات الفنية عقب استئناف النشاط بعد
التوقف بسبب فيروس كورونا".