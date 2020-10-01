الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إصدار قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.





ومن جهة أخرى، كان اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع اللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وخليل شعث، مستشار محافظ القاهرة، لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذا المشروع، وما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام بهذا المشروع الطموح، نظرًا لما سيمثله من نقلة نوعية في الشكل الحضاري لمحافظات مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.





وأضاف رئيس الوزراء أنه سيضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة، وسرعة التنفيذ.





من جانبه، استعرض مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، قطع الأراضي التي تم حصرها حتى الآن من خلال البيانات التي تلقاها المركز من مختلف المحافظات، ومن وزارة التنمية المحلية. وتضمن العرض قطع أراض بمساحات مختلفة ومواقع مميزة داخل الحيز العمراني.





في ذات السياق، عرض المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نتائج الجولة التي قام بها في عدة محافظات منذ صدور التوجيه الرئاسي، لتفقد مواقع قطع الأراضي التي تصلح لاستخدامها في هذا المشروع، ومقومات كل قطعة.



