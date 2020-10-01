البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام أول جلسة بأكتوبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع، وأول جلسة في أكتوبرعلي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث يترقب السوق التسعير الجديد للغاز و المواد البتروليةو هو ما سينعكس إيجابا على القطاعات و الشركات المستفيدة من ذلك ، كما أصدرت هيئة الرقابة بيات بالبدء فى تطبيق ضريبة الدمغة بعد التخفيض ل 0.5 فى الالف و ذلك بعد نشرها فى الجريدة الرسمية و المتوقع تطبيقها من بداية الأسبوع المقبل ، و هو ما سينعكس على السوق ككل بالايجاب مع إتاحة السيولة المالية الناتجة عن صفقة النيل للحليج و التى سيكون للسوق نسبة كبيرة منها مع جاذبية الاوراق للشراء .









وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوي11051.3نقطة و ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2022.6 نقطة ، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة.





تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 20.7 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 43.4مليون جنيه و7.2 مليون جنيه على التوالي .



