البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام أول جلسة بأكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، أخر  جلسات الأسبوع، وأول جلسة في أكتوبرعلي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث  يترقب السوق التسعير الجديد للغاز و المواد البتروليةو هو ما سينعكس إيجابا على القطاعات و الشركات المستفيدة من ذلك ، كما أصدرت هيئة الرقابة بيات بالبدء فى تطبيق ضريبة الدمغة بعد التخفيض ل 0.5 فى الالف و ذلك بعد نشرها فى الجريدة الرسمية و المتوقع تطبيقها من بداية الأسبوع المقبل ، و هو ما سينعكس على السوق ككل بالايجاب مع إتاحة السيولة المالية الناتجة عن صفقة النيل للحليج و التى سيكون للسوق نسبة كبيرة منها مع جاذبية الاوراق للشراء .


 وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه. 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوي11051.3نقطة و ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2022.6 نقطة ، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة.

تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 20.7 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 43.4مليون جنيه و7.2 مليون جنيه على التوالي .

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.4 مليار جنيه، من خلال 423.1 مليون سهم، عبر 44.4ألف صفقة.
 

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