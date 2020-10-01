قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء (كوفيد- 19).

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وفي سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

وقد شهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.

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