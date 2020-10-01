آخرهم موسيماني.. تاريخ المدربين الأجانب في القلعة الحمراء

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التعاقد مع المدير الفني موسيماني لقيادة القلعة الحمراء لمدة موسمين خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذي رحل عن الفريق يوم أمس بعد مباراة الترسانة في بطولة كأس مصر.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ المدربين الأجانب الذين مروا على تدريب القلعة الحمراء.





كورتيس بوث





الإنجليزي كورتيس بوث المدير الفني الأجنبي الاول الذي يتولى تدريب القلعة الحمراء كان ذلك في موسم 1947 / 1948 ولم ينجح في الحصول على أي بطولات وقتها لتستقر الإدارة على إقالته.





فريتز





ثاني الأسماء الأجنبية التي تولت قيادة الأهلي الفنية كان النمساوي فريتز والذي نجح في الحصول على بطولة الدوري العام في مناسبتين وبطولة واحدة لكأس مصر.





نينكوش





المدير الفني المجري تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي وحقق مع الفريق بطولة الدوري العام وبطولة أس مصر.





جون ماكبريد





نجح الإنجليزي ماكبريد في الحصول مع النادي الأهلي على بطولة الدوري العام.





بروشتش





فشل اليوغسلافي بروشتش فشلاً ذريعاً مع القلعة الحمراء وتم إقالته وأسندت المهمة ليوغسلافي آخر وهو هورفاتيك الذي رحل عن الفريق غير مأسوف عليه.





هيديكوتي





تمكن المجري هيديكوتي من تسطير تاريخ جديد للمدربين الأجانب في الأهلي بعد أن حصل على بطولة الدوري في خمسة مناسبات وبطولة كأس مصر.





كالوتشاي





أُسندت المهمة للمدير الفني المجري كالوتشاي الذي حقق مع النادي الأهلي الدوري المصري وبطولة كأس مصر.





دون ريفي





لم ينجح في وضع بصمته حيث تسبب مرض زوجه المدير الفني الإنجليزي في رحيله عن الفريق.





جيف باتلر





عاد الأهلي للإستقرار على المدرسة الإنجليزية مرة أخرى وهذه المرة مع جيف باتلر الذي رحل كما جاء دون أن يحقق أي بطولة.





ديتريش فايتسا





حقق مع النادي الأهلي ثلاثة بطولة دوري عام وبطولة كأس مصر والآفروآسيوية ليتمكن من حفر إسمه بحروف من ذهب في التاريخ الأحمر.





مايكل إيفرت





تمت إقالته من منصبة بسبب النتائج الكارثية التي حققها والفشل الذريع الذي خلفه حيث ترك الأهلي في المركز الثالث عشر بالدوري.





الآن هاريس





تمكن الإنجليزي هاريس من تحقيق أربعة بطولة منهم 2 دوري عام وبطولة دوري أبطال آفريقيا لأندية أبطال الكؤوس وكأس العرب.





راينر هولمان





تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الألماني راينر هولمان والذي نجح في الحصول على بطولتي دوري وكأس مصر ودوري العرب.





راينر تسوبيل





واصل الأهلي إستمراره على المدرسة الألمانية وتولى وقتها المهمة تسوبيل الذي حقق ثلاثة بطولات دوري وبطولتين كاس العرب.





ديكسي





لم يكن بقوه سابقيه من أبناء بلده ألمانيا حيث فشل في أن يحقق سوى بطولة واحدة فقط وهي كأس مصر.





مانويل جوزيه





المدير الفني البرتغالي الأول الذي يقود الأهلي ونجح في أن يحقق خلال الولاية الاولى دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.





بونفرير





تولى الهولندي بونفرير المسؤولية وعلى الرغم من النجاحات التي حققها مع منتخب نيجريا الأوليمبي وتحقيق ذهبية الألعاب الأوليمبية إلى أنه لم يحقق أي بطولة.





أوليفيرا





عاد الأهلي مرة أخرى للمدرسة البرتغالية وحقق أفضل النتائج في تاريخ الفريق بتحقيق خمس بطولات دوري وبطولتين كأس مصر وأربعة بطولات سوبر مصري وأربعة بطولات سوبر أفريقي.





جاريدو





إعتمد الفريق ولجأ إلى المدرسة الأسبانية للمرة الأولى ونجح في الفوز بلقب السوبر المصري وبطولة الكونفدرالية الافريقية.





بيسيرو





حصل الاهلي على توقيع جوزيه بيسيرو ليرحل عن الفريق بعد فترة وجيزه بسبب سوء النتائج دون أن يحقق أي بطولات.





مارتين يول





تمكن من الفوز ببطولة الدوري المصري وخاض الفريق تحت قيادته 14 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في إثنين وخسر في مثلهما.





كارتيرون





لم يخض مع الأهلي سوى 21 مباراة فقط ولم تطيق الإدارة نتائجه وقررت الرضوخ لهتافات الجماهير وأطاحت به.





لاسارتي





قاد الأهلي في 32 مباراة حقق خلالهم الفوز في 23 لقاء وخسر في 6 وتعادل في 3 وحقق مع الفريق لقب واحد وهو الدوري المصري.





رينيه فايلر





حقق السويسري مع المارد الأحمر بطولتي السوبر المصري على حساب نادي الزمالك وبطولة الدوري المصري.