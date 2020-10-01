بن شرقي ومنير الحدادي يقودان قائمة منتخب المغرب لمواجهتي السنغال والكونغو

أعلن وحيد حاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة أسود الأطلسي التي ستنضم للمعسكر استعدادًا لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية وديًا.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، فيما استبعد حاليلوزيتش زميله محمد أوناجم ووليد أزارو مهاجم الأهلي، كما تواجد منير الحدادي لأول مرة الذي سيمثل منتخب المغرب للمرة الأولى.

وضمت القائمة كلا من :-





حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي

خط الدفاع: نصير مزراوي - شباك عصام - حمزة منديل - نبيل درار - رومان سايس - شاكلا سفيان - سامي ما - زهير فضال - نايف أكرد

خط الوسط: أيمن بركوك - حكيم زياش - أسامة طنان- أملاح سليم - نسيم بوجلاب - سفيان أمرابط - صاديقي دريس - عمر القادوري

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - أشرف حكيمي - منير الحدادي - موحا رارسالا - يوسف العرب - يوسف النصيري - زكريا لبيض.