مدرب الأهلي الجديد.. أرقام وبطولات موسيماني خلال مسيرته التدريبية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، إنهاء تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر بشكل رسمي، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب صنداونز السابق، مديرًا فنيًا للفريق الأحمر بداية من 2 أكتوبر الجاري ولمدة موسمين مقبلين.

ويعاون المدرب الجنوب إفريقي في مهمته مع النادي الأهلي 3 مساعدين (مدرب عام – محلل أداء – معد بدني)، بالإضافة لاستمرار سامي قمصان مدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب لحراس المرمي، والإبقاء على سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

ماذا قدم موسيماني خلال مشواره التدريبي قبل قيادة الأهلي؟

- سوبر سبورت:

بداية موسيماني في مجال التدريب كان بقيادة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي موسم 2001/2002 واستمر معه حتي عام 2007، وحصل معه على بطولة كأس (MTN 8) في عام 2004، كما فاز معه بكأس (نيدبانك) عام 2005، وحصل معه على وصافة الدوري الجنوب إفريقي مرتين.

- جنوب إفريقيا:

تولي موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بشكل مؤقت عام 2007 وقاد الفريق في 7 مباريات، قبل أن يتولي المدرب العالمي كارلوس ألبرتو بيريرا تدريب الفريق، واستمر معه موسيماني مدربا مساعدا في جهازه المعاون حتي نهاية ولايته الأولي، وبعد رحيل بيريرا استمر مساعدا للمدرب جويل سانتانا.

وعاد موسيماني لمعاونة كارلوس ألبرتو بيريرا في ولايته الثانية مع منتخب جنوب إفريقيا وشارك معه في بطولة كأس العالم 2010 قبل رحيل المدرب البرازيلي بعد المونديال، ليتم تعيينه مدربا للمنتخب خلفا له لكن فشله في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2012 ونتائجه المخيبة في تصفيات كأس العالم عجلت برحيله عن تدريب منتخب بلاده.

- صنداونز:

تعد المحطة الأفضل في مشوار موسيماني مع فريق ماميلودي صنداونز وقاد الفريق من 2012 وحتي 2020، ولعب الفريق تحت قيادته 332 مباراة، فاز في 187 مباراة، وخسر 677 مباراة، وتعادل في 78 مباراة.

حصد موسيماني 11 بطولة مع فريق ماميلودي صنداونز، حيث توج معه بلقب الدوري الجنوب إفريقي (5 مرات)، وكأس تيليكوم (مرتين)، وكأس نيدبانك (مرتين)، ودوري أبطال إفريقيا (مرة)، وكأس السوبر الإفريقي (مرة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني والاهلي مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر بيتسو موسيماني الكرة المصرية الأهلي أخبار النادي الأهلي

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 9 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 15 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد والاستمرار على الطريقة الكلاسيكية

مدرب صن دوانز عن قوة الأهلي: برشلونة لم يحقق أرقامه هذا الموسم

بادجي يكشف تفاصيل مشاجرته مع موسيماني

خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

02:01 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟