مدرب الأهلي الجديد.. أرقام وبطولات موسيماني خلال مسيرته التدريبية

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، إنهاء تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر بشكل رسمي، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب صنداونز السابق، مديرًا فنيًا للفريق الأحمر بداية من 2 أكتوبر الجاري ولمدة موسمين مقبلين.





ويعاون المدرب الجنوب إفريقي في مهمته مع النادي الأهلي 3 مساعدين (مدرب عام – محلل أداء – معد بدني)، بالإضافة لاستمرار سامي قمصان مدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب لحراس المرمي، والإبقاء على سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.





ماذا قدم موسيماني خلال مشواره التدريبي قبل قيادة الأهلي؟





- سوبر سبورت:





بداية موسيماني في مجال التدريب كان بقيادة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي موسم 2001/2002 واستمر معه حتي عام 2007، وحصل معه على بطولة كأس (MTN 8) في عام 2004، كما فاز معه بكأس (نيدبانك) عام 2005، وحصل معه على وصافة الدوري الجنوب إفريقي مرتين.





- جنوب إفريقيا:





تولي موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بشكل مؤقت عام 2007 وقاد الفريق في 7 مباريات، قبل أن يتولي المدرب العالمي كارلوس ألبرتو بيريرا تدريب الفريق، واستمر معه موسيماني مدربا مساعدا في جهازه المعاون حتي نهاية ولايته الأولي، وبعد رحيل بيريرا استمر مساعدا للمدرب جويل سانتانا.





وعاد موسيماني لمعاونة كارلوس ألبرتو بيريرا في ولايته الثانية مع منتخب جنوب إفريقيا وشارك معه في بطولة كأس العالم 2010 قبل رحيل المدرب البرازيلي بعد المونديال، ليتم تعيينه مدربا للمنتخب خلفا له لكن فشله في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2012 ونتائجه المخيبة في تصفيات كأس العالم عجلت برحيله عن تدريب منتخب بلاده.





- صنداونز:





تعد المحطة الأفضل في مشوار موسيماني مع فريق ماميلودي صنداونز وقاد الفريق من 2012 وحتي 2020، ولعب الفريق تحت قيادته 332 مباراة، فاز في 187 مباراة، وخسر 677 مباراة، وتعادل في 78 مباراة.





حصد موسيماني 11 بطولة مع فريق ماميلودي صنداونز، حيث توج معه بلقب الدوري الجنوب إفريقي (5 مرات)، وكأس تيليكوم (مرتين)، وكأس نيدبانك (مرتين)، ودوري أبطال إفريقيا (مرة)، وكأس السوبر الإفريقي (مرة).



