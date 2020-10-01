أحدث ظهور لنسرين أمين برفقة يسرا والعسيلي عبر "انستجرام"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "أمين" في الصرة بصحبة عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يسرا والعسيلي ونجلاء بدر وغيرهم.

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنانة نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

يذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

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يسرا نسرين امين مسلسل لما كنا صغيرين خالد النبوي ي الغسيلي

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