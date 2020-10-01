ميلان يعلن حسم صفقة جديدة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ميلان، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع النرويجي ينس بيتر هاوجي، نجم بودو جليمت، لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي أن هاوجي وقع على عقود انضمامه بشكل دائم للروسونيري، وبعقد يمتد لـ5 سنوات مقبلة حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

 

وأضاف البيان أن المهاجم النرويجي سيرتدي القميص رقم 15 مع ميلان.

 

وكان هاوجي قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع فريقه بودو جليمت أمام ميلان، في سان سيرو، الخميس الماضي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر بالمباراة التي انتهت بفوز الروسونيري (3-2).

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