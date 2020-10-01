رسمياً.. ميلان يخطف جوهرة نرويجية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس التعاقد مع النرويجي ينس بيتر هاوجي قادماً من صفوف بودو جليمت وذلك للإنضمام لصفوف النيراتزوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال العملاق الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن هاوجي وقع على عقود إنضمامه بشكل دائم للروسونيري بعقد لمدة خمسة سنوات حتى الثلاثين من شهر يونيو 2025.

وأضاف البيان أن المهاجم النرويجي سوف يرتدي مع رفقاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الرقم 15.

يُذكر أن هاوجي خطف أنظار عمالقة الدوريات الخمسة الكبرى أثناء مشاركته مع فريقه ضد ميلان في سان سيرو يوم الخميس الماضي.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة التي تمكن فيها العملاق الإيطالي من تحقيق الفوز 3-2.

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