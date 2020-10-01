فيسبوك يزيل إعلانات لحملة ترامب بسبب إدعاءات مضللة عن اللاجئين

Advertisements

أزال موقع "فيسبوك" عددًا من الإعلانات من حملة ترامب بسبب تقديم ادعاءات مضللة وغير دقيقة حول كورونا والهجرة.



وأزالت منصة التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، الإعلانات التي رعاها ترامب والتي زعمت، دون دليل، أن قبول اللاجئين سيزيد من خطر إصابة الأمريكيين بـ Covid-19.



وزعم الإعلان، الذي ظهر فيه مقطع فيديو لجو بايدن يتحدث عن الحدود وطالبي اللجوء، دون دليل أيضًا، أن سياسات المرشح الديمقراطي ستزيد عدد اللاجئين من سوريا والصومال واليمن بنسبة "700٪".



تم عرض أكثر من 38 نسخة من الإعلان على Facebook وشاهدها مئات الآلاف من الأشخاص قبل أن تزيلهم الشركة.



ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب التعليق، لكنه قال في بيان لشبكة NBC الإخبارية إن الإعلانات تنتهك سياساتها.



ولا يزال من الممكن مشاهدة نسخة من الإعلان في مكتبة Facebook ولكنها الآن غير نشطة، مما يعني أنه لا يتم تشغيله عبر أي من منتجات Facebook.