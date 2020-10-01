وزارة الحج: حالة وحيدة يُلغى فيها تصريح العمرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان، أن تطبيق “اعتمرنا” يمكّن المستخدم من التخطيط لأداء العمرة من خلال تحديد الفترة الزمنية المناسبة له وفق الأيام المتاحة، موضحًا متى يلغى تصريح العمرة.

ووفقًا لصحيفة "تواصل"، أشار وزان إلى وجود تكامل بين تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، من خلال الاطمئنان على صحة الشخص الراغب في أداء العمرة.

وأوضح أن أي شخص حصل على تصريح أداء العمرة وظهرت عليه أعراض كورونا سيتم إلغاء التصريح مباشرة.

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